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جهاز ١٥ مايو يطلق مبادرة بعنوان "هنكمل بعض" لتوفير احتياجات للمواطنين

السبت 28/مارس/2020 - 10:44 ص
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بوابة الفجر
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أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، عن  إطلاق مبادرة بعنوان"هنكمل بعض" لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.


وأضاف المهندس السيد همام: ستتواجد  منافذ البيع بالمجاورات 6 , 28 , 32 بالمدينة، حيث تأتى المبادرة فى إطار الدور المجتمعى لجهاز مدينة ١٥ مايو، وبمشاركة جميع شباب وأبناء مدينة ١٥ مايو ومجلس أمناء المدينة، لتوفير السلع الغذائية  والخضراوات لسكان المدينة بأسعار الجملة وبجودة عالية.


وقال رئيس الجهاز: إن المبادرة ستساهم في الحد من الممارسات الاحتكارية في حال حدوثها، وذلك في ضوء القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مطالباً سكان المدينة بعدم الاستجابة لأي دعوات من شأنها إعطاء فرصة لاستغلال التجار أو غيرهم.



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