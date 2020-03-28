فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 97، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في الضفة الغربية وغزة ارتفع إلى 97 مع تسجيل 6 إصابات خلال اليوم الأخير في قريتي إرطاس وبيت سكاريا.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، أول حالة وفاة على الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ووصل حصيلة المصابين الفيروس إلى 64 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن "حالة الوفاة سجلت لدى سيدة كانت في العقد السابع من العمر وأقامت في قرية بدو بقضاء القدس"، موضحاً أن السيدة الستينية كانت تعاني من انتكاسة صحية صباح هذا اليوم، وأخذت لها العينات قبل أن نتأكد من إصابتها، إلا أن وضعها الصحي كان سيئا وتوفيت على إثر ذلك، ونقلت العدوى إلى ابنتها وزوجها.

وذكر ملحم، أن الإصابتين سجلتا لابنة السيدة المتوفاة وزوج ابنتها، فيما يجري فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة، داعيًا العمال في أراضي الـ48 إلى العودة لمنازلهم بحجر صحي عاجل لمدة 14 يوما، كي لا ينقلوا العدوى لأبنائهم وشعبهم، مبينا: "لقمة العيش صعبة ومرة لكن حياة أطفالنا وعائلاتنا أغلى من كل شيء".