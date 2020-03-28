Advertisements
Advertisements
Advertisements

دومينيك حوراني تشعل "إنستجرام"من داخل العزل المنزلي

السبت 28/مارس/2020 - 10:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تحرص الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني على التواصل مع محبيها، مشاركتهم ما يحدث معها في يومياتها خلال العزل المنزلي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

نشرت دومينيك حوراني مقطع فيديو جديد لها،ظهرت فيه وهي تقوم بتنظيف شرفة منزلها وترقص على أنغام أغنية "اه ياني منك" للفنان حكيم.

وعلقت دومينيك على الفيديو قائلة : "اليوم التسلاية على البلكون شطف وشمس وهوا نضيف في زمن كورونا" .

والجدير بالذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرا كليبًا غنائيًا بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.

أخبار تهمك

فايلر يرحب بعودة أحد الطيور المهاجرة

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يشترط الإعارة للتوقيع مع بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة إقامة عزاء للفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يُجهز لضم صاحب الثلاث رئات

منذ حوالي 19 ساعة

خفيت بالمسكن.. أول مصرى متعافى من كورونا يكشف رحلة علاجه

منذ حوالي 16 ساعة

تقلبات جديدة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة مؤثرة من محمد صلاح ويورجن كلوب للجماهير بعد أزمة انتشار فيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

عاجل - محمود الخطيب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة توجه نصيحة لمن يشعر بأعراض كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يصدم مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع الزمالك السابق يصدم الأهلي بهذا التصريح

منذ يوم

طارق الشناوي: جورج سيدهم تعرض لخيانة أنهت مسيرته الفنية

منذ حوالي 4 ساعات

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قريبا.. وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن معامل تحاليل كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

03:45 ص

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

08:29 ص

مستشار الرئيس للصحة يصدم مصابي فيروس كورونا

08:28 ص

قريبا.. وزيرة الصحة تعلن مفاجأة بشأن معامل تحاليل كورونا

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا