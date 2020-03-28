دومينيك حوراني تشعل "إنستجرام"من داخل العزل المنزلي

تحرص الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني على التواصل مع محبيها، مشاركتهم ما يحدث معها في يومياتها خلال العزل المنزلي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



نشرت دومينيك حوراني مقطع فيديو جديد لها،ظهرت فيه وهي تقوم بتنظيف شرفة منزلها وترقص على أنغام أغنية "اه ياني منك" للفنان حكيم.



وعلقت دومينيك على الفيديو قائلة : "اليوم التسلاية على البلكون شطف وشمس وهوا نضيف في زمن كورونا" .



والجدير بالذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرا كليبًا غنائيًا بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.



