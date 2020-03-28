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تعرف على أول فيلم عربي يتحدث عن فيروس كورونا (فيديو)

السبت 28/مارس/2020 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مهند الدسوقي، مخرج فيلم "كوفيد 19" أول فيلم عربي عن فيروس كورونا، إن هدف الفيلم هو نشر التوعية بالفيروس، حيث استعرض الفيلم الأمور التي يمكن أن تكون سببا في نقل العدوى.

وأشار "الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الفيلم عقد مقارنة بين وضع الملتزمين بالتعليمات الوقائية، وبين من لم يولوا اهتمام للإجراءات الاحترازية، موضحا أن الفيلم ركز على تعامل فئة الشباب مع قرار تعليق الدراسة.

وأضاف: أن الفيلم أعطى في النهاية أمل بأن الفيروس سينتهي، ولكن يجب أن نكون حريصين أن تمر تلك الفترة بدون خسائر كبيرة، منوها بأنهم قرروا يقدموا فيلم عن الفيروس حتى يؤثر في المشاهدين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح: أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

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