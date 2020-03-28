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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو بمعدل قياسي

السبت 28/مارس/2020 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أكدت طوكيو أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي زيادة قياسية يومية حيث حثت حاكمة العاصمة اليابانية، المواطنين على البقاء في منازلهم، كما ذكرت هيئة الاذاعة العامة إن.إتش.كيه، اليوم السبت.

وجاءت مناشدة الحاكمة يوريكو كويكي، في أعقاب تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع قالت، إنها وضعت طوكيو على حافة حالة طوارئ. وقد طلبت من عشرات الملايين من الناس في المدينة والمناطق المحيطة تجنب النزهات غير الضرورية وغير العاجلة حتى 12 أبريل، وخاصة في نهاية هذا الأسبوع، كما أوردت وكالة "رويترز".

وارتفعت الإصابات في اليابان إلى أكثر من 1400، مع 47 حالة وفاة، باستثناء أولئك من سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.

ضربت في وقت مبكر من قبل فيروس كورونا في انتشارها الأولي من الصين، شهدت اليابان ارتفاعًا تدريجيًا أكثر من الطفرة الأخيرة في معظم أوروبا والولايات المتحدة.

لكن هذا الأسبوع شهد تسارعًا وصفه رئيس الوزراء شينزو آبي بـ "الأزمة الوطنية". كما طُلب من الأشخاص في منطقة أوساكا غرب اليابان البقاء في منازلهم.

وارتفعت الإصابات يوم الجمعة بمقدار قياسي بلغ 102، وفقًا لما أذاعته هيئة الإذاعة العامة NHK. يبلغ عدد الحالات في طوكيو الآن أكثر من 300.

ولم يرد مسؤولو الصحة في حكومة مدينة طوكيو على مكالمات هاتفية من "رويترز" تطلب تأكيد أحدث الأرقام.

في حين أن المستوى الحالي للعدوى يبدو منخفضًا بالنسبة لمدينة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 14 مليون نسمة ، مع وجود ملايين آخرين يعيشون في الضواحي المحيطة ، يحذر الخبراء من وجود خطر كبير من أن عدد الحالات يمكن أن يتصاعد لأن السلطات لم تتمكن من تتبع جميع جهات الاتصال أكثر من نصف الحالات الأخيرة.

وقالت "إن.إتش.كيه"، إن الحكومة نشرت الجيش في مطاري ناريتا وهانيدا بطوكيو للمساعدة في فحوص فيروس كورونا ونقل الأشخاص المحبوسين.

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