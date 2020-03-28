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الإفتاء تكشف عن فوائد الدعاء سرا

السبت 28/مارس/2020 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
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ذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أسباب وفوائد توضح فيها أفضلية الدعاء في السر، وهي:

1. طاعة لله واستجابة لأمره حيث قال تعالى: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".

2. أبلغ في إخلاص النية والبعد عن الرياء.

3. أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي.

4. أعظم في الأدب مع الله، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم.

5. أشد في التضرع والخشوع بالقلب، وهذه الحال لا تكون غالبًا مع رفع الصوت بالدعاء.

6. أبلغ في حضور القلب، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده لله سبحانه وتعالى.

7. يدل على قرب صاحبه من ربه ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل: "إِذْ نَادَى رَبّه نِدَاء خَفِيًّا".

8. يساعد على المداومة ففي الدعاء سر اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته، فإنه قد يمل اللسان وتضعف الجوارح.

9. الإخفاء يمنع من التشويش على نفسه وقلبه وعلى غيره.

10. الدعاء من الذكر والأصل في الذكر أن يكون بالتضرع والإنكسار دون رفع الصوت أو الصياح حيث قال تعالى لنبيه: "وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً".

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