رسالة مؤثرة من محمد صلاح ويورجن كلوب للجماهير بعد أزمة انتشار فيروس كورونا





وجه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي رسالة تشجيعية للعاملين في القطاع الصحي وأخرى توعوية للناس من أجل الالتزام بالتعليمات التي تم الإعلان عنها بسبب فيروس كورونا.





بينما قال يو رجن كلوب: "رسالتي للجماهير هي ان كرة القدم ليست أهم شيء في العالم أنا مدرب كرة قدم وهي الوظيفة التي رغبت في امتهانها طوال حياتي ومن منظور خارجي فهي وظيفة كبيرة وينتظر الناس منا أن نكون قادة وأذكياء وربما بعض المدربين كذلك بالفعل كرة القدم دائمًا ما تكون أهم شيء في حياتي ولكن ليس في لحظات كهذه. أردت بحديثي أن يعلم الناس ذلك ولربما يتمكنون من رؤية الأمور بالطريقة ذاتها".





وأضاف كلوب:"لغتي الإنجليزية ليست جيدة كافية حتى أصف مدى إعجابي بما يقوم به العاملون في القطاع الصحي الآن. إنه عمل استثنائي، استقبلت فيديو بالأمس لمجموعة من الأطباء خارج أحد المستشفيات يغنون أغنية لن تسير وحدك أبدأ، بدأت بالبكاء على الفور بمجرد مشاهدتي لهذا المقطع إنهم يساعدون المرضى والمحتاجين، يضعون نفسهم في مواجهة الخطر كل يوم ويفعلون ذلك بمعنويات مرتفعة كذلك. لا يمكنني منحهم حقهم من الإشادة والتقدير".



