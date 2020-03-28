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رامي جمال على "إنستجرام": "أيام ما كنت بخدود"

السبت 28/مارس/2020 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان رامي جمال، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"ايام ما كنت بخدود ربنا يستر شكلي راجع تاني".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتبت زوجته قائلة:"امل انا بعمل ايه فى المطبخ" وأضاف آخر"والله كده قمر وكده قمرين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مش لواحد كلنا رجعين بتقيل".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال، ألبوم "انا لواحدي"، الذي طرحه خلال شهر فبراير، وكان يضم عدد كبير من الأغاني منهم "سقف، ولو عالنسيان، ويامراكبي، ومغيرتش، وعيونك خضر، ومش ملاحظ حاج، ولقلبك سلام، استغنيت، بعد ما اغيب"، وتعاون من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين.

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