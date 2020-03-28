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برشلونة يتقدم على ريال مدريد في سباق مارتينيز

السبت 28/مارس/2020 - 11:00 ص
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مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي
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يتقدم فريق برشلونة على ريال مدريد في سباق التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال الموسم المقبل.

 

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حاول الاتفاق مع ممثلي لاوتارو خلال شهر فبراير الماضي عقب فشل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في منافسة كريم بنزيما على دخول التشكيل الأساسي، خلال الموسم الحالي.

 

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة تدخل على الفور وأوقف محاولات ريال مدريد، وأقنع لاوتارو بالانتقال لـ"كامب نو" واللعب بجوار ليونيل ميسي، إذا قرر اللاعب مغادرة إنتر هذا الموسم.

 

الكلمات المفتاحية

مارتينيز ريال مدريد برشلونة اخبار الرياضة اليوم

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