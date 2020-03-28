نيمار يحارب فيروس كورونا

واصل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي محاربة فيروس كورونا من خلال لفتة طيبة في البرازيل، لمساعدة الأسر الفقيرة ضد فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار انضم إلى حملة تبرعات لمساعدة الأسر التي تعيش بالأحياء الفقيرة في ساو باولو.









وقال نيمار عبر شبكات التواصل الاجتماعي "التضامن يجب أن يكون أكثر عدوى من الفيروس المستجد".





وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة ساو باولو أكثر المناطق في البرازيل تعرضًا لخطر فيروس كورونا، حيث توفي بها 68 شخصًا من إجمالي 92 حالة وفاة في البرازيل بأكملها.





كما ظهر في ساو باولو، 1223 حالة إيجابية من حوالي 3500 مصاب خلال شهر واحد في البرازيل.





يذكر أن نيمار غادر باريس عائدًا إلى البرازيل، عقب توقف البطولات، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.