في ظل انتشار فيروس كورونا.. مشروب صحي لتقوية الجهاز المناعي الضعيف

في ظل انتشار فيروس كورونا نقدم لكم مجموعة من الأعشاب يمكن تحضيرها في مشروب واحد لتقوية الجهاز المناعي الضعيف وحماية أنفسكم من الامراض والوباء المتفشي في العالم هذه الأونة:





ومن أفضل الأعشاب التي تقوي الجهاز المناعي الضعيف هما الكركم والزنجبيل والليمون، ولصناعة علاج يساعد جسمك على التعافي ومقاومة الفيروسات، تناول هذا المشروب الذي يُطلق عليه Pipi de Dragon والمستخدم منذ عدة قرون؛ وهو عبارة عن الأتي:





• 5 حبات ليمون عضوي.

• 100 غرام من الزنجبيل.

• 50 غراماً من الكركم.

• فلفل أخضر حارّ (اختياري).





طريقة التحضير والاستعمال:





انزع قشر الليمون، وقشّر الزنجبيل والكركم، وقطع هذه المكونات إلى قطع صغيرة.





ضع الجميع في الخلاط الكهربائي، واخلطها إلى أن تحصلي على معجون متجانس من هذا المزيج يميل إلى السيولة قليلاً.





صَفِّي المزيج بواسطة مصفاة.





خذ ملعقتين كبيرتين منه، وضعهما في كوب زجاجي، ثم أضف الماء الساخن (أو المثلج في الصيف)، واشرب مباشرة خلال الوجبة أو بعدها.





تجنّب تناول هذا المشروب في المساء؛ لكي تضمن الحصول على نوم هانئ.





احتفظ ببقية المزيج في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة 10 أيام.