بسبب تفشى كورونا.. "فيات" تمدد أغلاق مصانعها الأوروبية لمدة أسبوع

أعلنت شركة فيات كرايسلر للسيارات عن تمديد توقف الإنتاج في مصانعها في أوروبا لمدة أسبوع واحد على الأقل، حيث تظل مصانع السيارات في إيطاليا مغلقة بعد أن أمرت الحكومة بوقف الأنشطة غير الأساسية حتى 3 أبريل لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكان من المقرر أن تستأنف المصانع في 27 مارس.





وتؤثر عمليات التوقف على مصانع Mirafiori و Cassino و Pomigliano و Melfi من Fiat حيث يتم تصنيع سيارات Fiat و Jeep و Alfa Romeo. وستبقى مصانع مازيراتي في غروغلياسكو ومودينا مغلقة أيضًا ، وكذلك مصنع سيفيل فان التابع لشركة FCA ، والذي تديره شركة السيارات بالاشتراك مع PSA Group.





لا يزال مصنع فيات في كراغوييفاتش، صربيا، التي تبني 500 لتر، مغلقًا حتى 3 أبريل، وسيظل الإنتاج في مصنع السيارات في تيشي ببولندا متوقفًا حتى 10 أبريل.





وقالت شركة فيات إنها تهدف إلى استئناف إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة 500 في ميرافيوري وجيب كومباس في ملفي في 6 أبريل إذا تمت تقليل إغلاق إيطاليا، ومن المقرر أيضًا استئناف الإنتاج في ذلك التاريخ في مصنع Sevel.





وقال متحدث باسم شركة فيات إن الجدول الزمني لاستئناف الإنتاج في المصانع المتبقية سيتم الإعلان عنه لاحقًا.





وقالت الشركة إن مصنع شركة فيات Tofas المشترك مع Koc Holding في تركيا يعمل كالمعتاد.





ويتقاضى عمال المصانع الإيطالية في شركة فيات حوالي 80 في المائة من راتبهم من خلال برنامج حكومي.







