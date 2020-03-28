ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في روسيا إلى 1264 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، إلى 1264 مع تسجيل 228 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

وقد قررت السلطات الروسية، أمس الجمعة، إغلاق المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء البلاد ابتداء من غد السبت.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أعلن أن القطاع الطبي في روسيا يستعد لمختلف السيناريوهات الممكنة لتطور أزمة فيروس كورونا، وأنه جرى شراء المعدات الإضافية اللازمة.

وقال موراشكو، عبر أثير القناة الروسية الأولى: "القطاع الطبي يستعد اليوم لجميع السيناريوهات الممكنة، ويعمل على إنشاء وإعادة تشكيل أسرة في حالة الضرورة، كما تم شراء المعدات الإضافية ويجري حاليا تجربتها، ويجرى حاليا شحن المعدات الإضافية التي قد تكون لازمة"

وفي سياق متصل طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية "روس كوم نادزور" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، بحذف خبر كاذب يفيد بـ"فرض حظر التجول فى موسكو بسبب فيروس كورونا المستجد".

وقالت الهيئة إنها تلقت أمس الخميس رسالة من النيابة العامة طالبت فيها بحذف "المعلومات الكاذبة التى نشرت على موقع "تويتر" وتزعم أن وزير الدفاع أمر بفرض حظر التجول فى موسكو"​​.