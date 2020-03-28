حسين الجسمي: كلنا يا وطن متحدين

عبر رسالة إنسانية وطنية وتوعوية، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقدم رسالته الغنائية بعنوان "متّحدين ومتحدّين" من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها:

كلنا بك يا وطن مسؤولين..

باللي تامر به نحن ملتزمين

وان تحدانا الزمن

ابشر بنا يا وطن

متّحدين.. ومتحدّين



وقد عرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي يعيشها "خط الدفاع الأول" في مواجهة هذا الفيروس، كما وصفه به الأطباء والممرضين والمسعفين وجميع الموظفين في القطاع الصحي، من خلال جميع القنوات التلفزيونية في الإمارات الى جانب القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي عبر موقع "يوتيوب".

