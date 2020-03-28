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المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق مخزن أخشاب البساتين
السبت 28/مارس/2020 - 11:10 ص
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داليا عادل
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كشفت المعاينة الأولية في حريق مخزن أخشاب بمنطقة البساتين، عن أن سبب الحادث ماس كهربائي، أدى لاشتعال النيران بالمخزن، وسرعة وصوله للأخشاب والتهام جميع المحتويات التي توجد بداخله.
وأضافت المعاينة، أنه لا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، نشوب حريق، في مخزن أخشاب بمنطقة البساتين، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء.
وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
ومن ناحية أخرى، اندلع حريق هائل في مخزن كراسٍ بمنطقة الوراق شمال المحافظة، مساء اليوم الخميس، وجارٍ السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.
وتلقى اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.
ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، وجارٍ محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.
وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ومن ناحية أخرى شهد محسط نادي الزمالك، أمس الأربعاء حريقا هائلا.
وجاء السبب الحقيقي وراء الحريق، اشتعال المجمع الطبي الخاص بالحامدية الشاذلية بجوار النادي مباشرة.
وحسب ما ذكره المتواجدين حول موقع الحريق، فقد اشتعلت بعض النيران بالأخشاء المتواجدة داخل نادي الزمالك، ولكن تمت السيطرة على الحريق.
وقام اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.
وبالفعل تمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق من دون أن يكون هناك أي مصابين من الحريق.
يذكر أن نادي الزمالك خالٍ من الأعضاء في الفترة الحالية، بعد إعلان المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، إغلاقه لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
ونوه بتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وأشار إلى أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.