المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق مخزن أخشاب البساتين

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.





ومن ناحية أخرى، اندلع حريق هائل في مخزن كراسٍ بمنطقة الوراق شمال المحافظة، مساء اليوم الخميس، وجارٍ السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، وجارٍ محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.





وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





ومن ناحية أخرى شهد محسط نادي الزمالك، أمس الأربعاء حريقا هائلا.





وجاء السبب الحقيقي وراء الحريق، اشتعال المجمع الطبي الخاص بالحامدية الشاذلية بجوار النادي مباشرة.





وحسب ما ذكره المتواجدين حول موقع الحريق، فقد اشتعلت بعض النيران بالأخشاء المتواجدة داخل نادي الزمالك، ولكن تمت السيطرة على الحريق.





وقام اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وبالفعل تمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق من دون أن يكون هناك أي مصابين من الحريق.



