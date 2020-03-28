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لمواجهة فيروس كورونا.. نصائح مهمة للحصول على جهاز مناعي قوي

السبت 28/مارس/2020 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
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10 خطوات سهلة يمكنك تطبيقها بشكل يومي؛ لتقوية نظام المناعة في جسمك بشكل فعّال، لمواجهة الفيروسات املنتشرة وخاصة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم في الاونة الاخيرة وبات يهدد الكثيرين:

- ابدأ يومك  بالاستحمام بالماء الساخن، الساخن جداً لكل الجسم، ثم فجأة تحول إلى الماء البارد: ابدأ بالقدم والساق اليمنى، ثمَّ القدم والساق اليسرى، ثمَّ الذراع اليمنى، ثمَّ اليسرى، ثمَّ الأرداف والبطن والمعدة، ثمَّ الجذع إذا أمكنك تحمل الماء البارد.

- املئ وعاءً بالماء البارد إلى ارتفاع 40 سم، كبير بما فيه الكفاية ليتسع لقدميك والمشي في المكان لمدة دقيقتين، وإخراج القدمين تماماً من الماء بين كل خطوة وأخرى، ثم جفف القدمين وارتدي جوارب كبيرة. 

- عليك بالخروج والتنزه لاستنشاق الهواء النقي والمشي باستمرار بسرعة مناسبة، في ساعات قبل الحظر، وإذا شعرت بضيق التنفس بسبب قلة تدريبك يمكنك إبطاء وتيرة المشي، ولكن استمر وتابع المشي لمدة ساعة في اليوم، هذا تدريب مثالي، وسوف تعتاد على المشي أسرع.

- يسمح التنفس بأكسجة الدم بطريقة مثالية، ويساعد الخلايا على التخلص من الفضلات المختلفة المحتقنة بها وتمنع وظائفها. إن الممارسة اليومية للتنفس البطني، أي التنفس حتى يصل الهواء إلى البطن نصيحة بسيطة وفعّالة جداً للبقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية.

- يمكنك الاعتماد على النباتات مثل الأسيرولا والأشينسا ومستخلص بذور الغريب فروت والسبيرولينا ومنتجات خلايا النحل (مثل غذاء ملكات النحل والعكبر أو صمغ النحل أو حبوب اللقاح).
 
- ضع قليلًا من ملح البحر مع ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الساخن، وتغرغر بهذا المزيج عدة مرات في اليوم.

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