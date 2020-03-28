خلطات طبيعية للحصول على شعر طويل أثناء فترة الحجر لمنزلي

لتحضير أقوى الخلطات الطبيعية التي تساهم في تطويل الشعر بشكل أسرع، بمكونات طبيعية موجودة في البيت أثناء فترة الحجر المنزلي، اتبعي التالي:





خلطة زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند

اخلطي نصف كوب من كل من زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند.

حركي الزيوت جيداً وطبقيها على شعرك وفروة رأسك.

اتركي الخليط على شعرك مدة ساعة.

اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.





خلطة الخردل واللبن الزبادي

امزجي أولاً ملعقة كبيرة من بودرة الخردل مع القليل من الماء الفاتر

أضيفي ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي وملعقة صغيرة من العسل وملعقة أخرى من عصير الليمون.

وحين تحصلين على مزيج متماسك، طبقيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف.

لفي شعرك بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.





خلطة الزيوت والبيض

اخفقي بيضة واحدة جيداً

أضيفي إليها نصف كوب من كل من زيت اللوز وزيت الخروع.

حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة.

طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على تدليك شعرك بهدوء، وذلك حتى يتغلغل الخليط داخله.

لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين كاملتين.

اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.





خلطة البيض وزيت الخروع

أخفقي بيضة واحدة بشكل جيد

أضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل.

حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً.

طبقي الخليط فروة رأسك ودلكيها به جيداً

اتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.





خلطة عصير الليمون والثوم

امزجي نصف كوب من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

أضيفي إليهما ستة فصوص من الثوم المهروس.

طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالماء الدافء.