قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق





أصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قرار مفاجئ ضد لاعبي الفريق الأول خلال الساعات الماضية، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.





وتلقى لاعبي النادي الأهلي تحذيرات من مدير الكرة بالنادي بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة تواجد كبير للاعبي النادي الأهلي في الفضائيات بعد توقف النشاط الرياضي.

ويُفضل سيد عبد الحفيظ عدم التحدث لوسائل الإعلام خلال الفترة الحالية الا بعد الرجوع إليه والحصول على موافقته.