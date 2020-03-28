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قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

السبت 28/مارس/2020 - 11:14 ص
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الفجر الرياضي
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أصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قرار مفاجئ ضد لاعبي الفريق الأول خلال الساعات الماضية، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

وتلقى لاعبي النادي الأهلي تحذيرات من مدير الكرة بالنادي بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الفترة الأخيرة تواجد كبير للاعبي النادي الأهلي في الفضائيات بعد توقف النشاط الرياضي.
ويُفضل سيد عبد الحفيظ عدم التحدث لوسائل الإعلام خلال الفترة الحالية الا بعد الرجوع إليه والحصول على موافقته.
وأعلن النادي الأهلي خلال الأيام الماضية عن توقف النشاط الرياضي بالنادي وغلق جميع الفروع، من أجل التصدي لفيروس كورونا في الفترة القادمة.

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