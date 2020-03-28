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آبل تطلق موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا لتشخيص أعراض فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:09 ص
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بوابة الفجر
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أطلقت شركة آبل - Apple موقعًا إلكترونيًا وتطبيق COVID-19 مزودًا بأداة لتشخيص أعراض فيروس كورونا ومعلومات أخرى حول الجائحة.

أنشأت شركة آبل - Apple التطبيق والموقع الإلكتروني بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وفرقة العمل المعنية بفيروس كورنا في البيت الأبيض والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل في تغريده على موقع تويتر :"لمساعدتك على البقاء على اطلاع، وفهم الأعراض واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتك، أنشأت Apple موقعًا على الويب COVID-19 وتطبيقًا أمريكيًا بالشراكة مع مركز السيطرة على الأمراض".

وأضاف كوك، "كالعادة، البيانات ملكك وخصوصيتك محمية. حافظ على سلامتك وصحتك".

ويهدف التطبيق وموقع الويب إلى "تسهيل حصول الأشخاص في جميع أنحاء البلاد على معلومات وتوجيهات موثوقة في وقت تشعر فيه الولايات المتحدة بالعبء الثقيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدCOVID-19."

وأكدت شركة آبل إنها لا تجمع إجاباتك من أداة الفحص، وقالت الشركة: "للمساعدة في تحسين الموقع ، تجمع Apple بعض المعلومات حول كيفية استخدامه. المعلومات التي تم جمعها لن تحدد هويتك بشكل شخصي".

يذكر أن شركة جوجل قد أطلقت الأسبوع الماضي موقعًا إلكترونيًا تعليميًا لفيروس كورونا يحتوي على نصائح حول السلامة ومعلومات موثوقة حول الوباء.


الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شركة جوجل شركة آبل تيم كوك تفشي الفيروس البيت الأبيض COVID-19 Apple

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