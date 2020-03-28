نقابة الأطباء توجه مناشدة إلى وزير الداخلية بسبب حظر التجول

قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه تم رصد فوضى كبيرة في تداول وصفات لعلاج فيروس كورونا، بعضها صادرة من أطباء، وأخرى صادرة من أشخاص عاديين.





وأشار "طاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يجوز وصف أي بروتوكول علاج لأي مرض دون إثباته بصورة علمية قاطعة، محذرا من وصفات العلاج المتداولة على "السوشيال ميديا"، مؤكدا أنها بدون إثبات علمي.





وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أنه تم تشكيل مرصد داخل النقابة لرصد مثل تلك الأمور، وسيحال هؤلاء الأطباء إلى المحاكمة التأديبية بالنقابة، فضلا عن إبلاغ الجهات المختصة عنهم، لأن هؤلاء الأطباء يلحقوا الضرر بالمجتمع، وستبدأ العقوبات إذا ثبتت المخالفة من الإنذار حتى تصل إلى الشطب النهائي من سجلات مهنة الطب.





ونوه بأن بعض الكمائن في بعض المحافظات البعيدة يمنعون الأطباء من التوجه إلى عملهم بسبب وقت حظر التجول، مناشدا وزير الداخلية إرسال التعليمات إلى كل المحافظات حتى تكون الأمور واضحة، ولا يتكرر الأمر.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



