إقلاع أول مروحية عسكرية فرنسية تنقل مصابي كورونا إلى ألمانيا

السبت 28/مارس/2020 - 11:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بإقلاع أول مروحية عسكرية فرنسية تنقل عددًا من مصابي فيروس كورونا من شرق فرنسا إلى ألمانيا.

 

وكانت السلطات الصحية الفرنسية، سجلت 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1995 حالة، وبغت عدد الإصابات 32964 حالة.

 

هذا وتشمل الحصيلة اليومية عدد الوفيات المسجلة في المستشفيات فقط، ولكن السلطات الفرنسية قالت: إنها "ستضيف قريبا البيانات، التي يتم جمعها من دور التقاعد، ما من شأنه أن يرفع عدد حالات الوفاة".

 

وقد وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 558 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 26 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 130 ألف شخص.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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