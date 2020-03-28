مصدر بالأهلى يكشف لـ"الفجر الرياضي" موقف جهاز فايلر من الإستمرار

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن موقف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من استكمال مشواره مع القلعة الحمراء.



وكان السويسري رينيه فايلر، اشترط الحصول على موافقة جهازه المعاون بالكامل، من أجل تجديد عقده مع الفريق وقيادته فنيًا بالموسم المقبل.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن كل من دايفيد سيزا المدرب المساعد وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينيكل مخطط الأحمال، رحبوا بالاستمرارية مع الفريق.



وأبدى الجهاز المعاون سعادته بالتواجد في القاهرة ورغبتهم في تحقيق الإنجازات والبطولات مع المارد الأحمر، وخصوصًا دوري أبطال إفريقيا.



ويحاول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تجديد عقد رينيه فايلر، على رأس القيادة الفنية خاصةً أنه يقدم مستويات مميزة منذ توليه المسئولية الفنية، وحصد لقب كأس السوبر المصري ويتصدر الدوري المصري بدون أي هزيمة ونجح في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.