بوب ديلان يعود بأغنية عن اغتيال كينيدي

السبت 28/مارس/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
وكالات

 أصدر المغني الأمريكي بوب ديلان الحاصل على جائزة نوبل للآداب، أغنية جديدة مدتها 17 دقيقة مكرسة لاغتيال جون كينيدي، مناسبة لفترة الحجر المنزلي الراهنة.

وهي أول أغنية جديدة تصدر للفنان منذ 8 سنوات.

وأغنية "موردر موست فاول" أقرب إلى قصيدة شعر موزونة يلقيها بوب ديلان ببطء مع عزف على البيانو وآلات إيقاعية والفيلونسيل، منه إلى أغنية كلاسيكية مع مقاطع ولازمة.

وتبدأ الأغنية بالكلمات التالية: "كان يوماً قاتماً في دالاس.. نوفمبر 63.. يوم مشؤوم دخل التاريخ".

ويلي ذلك سرد لأحداث ذلك اليوم يختلط بلمحة عن تلك الحقبة.

واستغل بوب ديلان فرصة طرح الأغنية التي لم يحدد متى ألفها، ليشكر المعجبين في تغريدة "لدعمهم ووفائهم على مر السنين".

ولم يصدر الفنان البالغ 78 عاماً أي عمل جديد منذ طرح ألبومه "تيمبيست" عام 2012.

ويواصل ديلان الذي فاز عام 2016 بجائزة نوبل للآداب بإحياء حفلات منتظمة.

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