بالكمامة.. منى فاروق توجه نصائح لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا

حثت الفنانة منى فاروق، جمهورها على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات الطبية بإرتداء الكمامة، من خلال نشر فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت منى، على مقطع الفيديو قائلة:"حمله توعيه ضد فيروس كورونا 100 مليون مصري احمي صحتك خليك ايجابيهتعدي تفائلوا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"برافو عليكي يامنى" واضاف آخر"ربنا يسترها علينا جميعًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر يامنون".



يذكر أن آخر أعمال منى فاروق، مسلسل "رحيم"، الذي شاركت به رمضان 2018، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان ياسر جلال وروجينا وصبري فواز، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.