حفل تامر عاشور يتخطى المليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

السبت 28/مارس/2020 - 11:52 ص
هبة أحمد
قام الفنان تامر عاشور مساء أمس بإحياء حفلاً غنائيًا أون لاين عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك لمحاربة أزمة فيروس كورونا، ولتسلية محبيه في الحجر المنزلي الالزامي،وحقق الحفل نجاحا كبيرًا، حيث تخطى لينك المشاهدة مليون مشاهد،وتفاعل معه عدد كبير من محبيه الذين أبدوا اعجابهم الشديد بتلك الفكرة.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل العديد من الأغاني الخاصة به،منها "تسلم"،"هتعدي"،"كلموها عني"، "خيالي"،"من غير ما احكيلك"، "عشت معاك حكايات"،"آخر مقابلة"،"بيت كبير"،"افترقنا"،"قولوله سماح".


والجدير بالذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور هو ألبوم"أيام"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا وقت طرحه،واحتوى الألبوم على 12 أغنية، منهم: ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية.

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