ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالتجمع

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل إلى استخدام السيارة الأولى في ارتكاب الواقعة.

وتبين أن مرتكبي واقعة مساومة مالك السيارة الأولى أحد الأشخاص بالاشتراك مع نجله "لهما معلومات جنائية").





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول (المستخدم في المساومة).





وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على أرقام مالكي السيارات المستولى عليها من 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد روسي وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع).





وتم بإرشادهما ضبط (4 سيارات من متحصلات نشاطهما الإجرامي وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ومن ناحية أخرى نجحت قوات أمن الإسكندرية، في ضبط شخصين، لقيامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة ورش ومتاجر بالعامرية.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، بمديرية أمن الإسكندرية قيام سائق، عاطل، مقيمان بدائرة قسمي شرطة "المنتزه، أول العامرية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والورش بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 6 حوادث بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات عبارة عن 10 أسطوانات بوتاجاز، ماكينة لحام، 6 أسطوانات أكسجين وكربون.



