ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالتجمع
السبت 28/مارس/2020 - 11:53 ص
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.
وتبلغ لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالمديرية من صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أسفل العقار سكنه، وورود اتصال هاتفي له لساومته على إعادة السيارة له نظير 20 ألف جنيه، وفي وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة المعادي.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل إلى استخدام السيارة الأولى في ارتكاب الواقعة.
وتبين أن مرتكبي واقعة مساومة مالك السيارة الأولى أحد الأشخاص بالاشتراك مع نجله "لهما معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول (المستخدم في المساومة).
وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على أرقام مالكي السيارات المستولى عليها من 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد روسي وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع).
وتم بإرشادهما ضبط (4 سيارات من متحصلات نشاطهما الإجرامي وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن ناحية أخرى نجحت قوات أمن الإسكندرية، في ضبط شخصين، لقيامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة ورش ومتاجر بالعامرية.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، بمديرية أمن الإسكندرية قيام سائق، عاطل، مقيمان بدائرة قسمي شرطة "المنتزه، أول العامرية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والورش بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 6 حوادث بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات عبارة عن 10 أسطوانات بوتاجاز، ماكينة لحام، 6 أسطوانات أكسجين وكربون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
ونوه بتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وأشار إلى أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.