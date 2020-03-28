رئيس الغرف التجارية يطالب بمنح إجازة مدفوعة الأجر لعمال المصانع









دعا المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كافة رجال الأعمال المصريين واصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة اسبوعين لعمال المصانع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد "العربي" انه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الاجازة بداية من غد السبت في جميع مصانع مجموعة العربي في القليوبية والمنوفية وبني سويف واسيوط وستكون مدفوعة الاجر لجميع العاملين، مضيفًا أن الأربعة عشر يومًا القادمة هي الأخطر والأهم في محاربة الوباء، مشيدًا بالإجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه هذه الأزمة.









ولفت إلى أنه يجري حاليا إمداد مستشفيات الحميات والحجر الصحي بأجهزة منقية للهواء من خلال مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك للمساهمه في اسكتمال شفاء الحالات المصابة بالفيروس، كما تقوم المؤسسة أيضا خلال هذه الأيام بتوصيل مساعدات غذائية ومادية لأكثر من ٣٠ الف اسرة في انحاء الجمهورية.









وقامت مجموعة العربي في وقت سابق بحملة ضخمة لتطهير وتعقيم كافة فروعها ومعارضها على مستوى الجمهورية باحدث وسائل التطهير والتعقيم للحد من احتمالية حدوث اصابة بفيروس كرونا المستجد بين العاملين كما تم العمل علي عزل جميع العاملين على خطوط الانتاج من خلال فواصل للحد من التقارب بين العاملين بعضهم البعض، بالاضافة إلى توفير أدوات الوقاية اللازمة لهم مثل القفازات البلاستيكية والأقنعة الطبية بالإضافة الى إلزام كافة الفنيين بقطاع خدمة العملاء بعمليات التطهير والتعقيم الذاتي قبل وبعد كل عملية صيانة وتوفير لهم كافة المواد والادوات اللازمة لعمليات الوقاية والتطهير، وحثهم على عدم لمس الوجه باي شكل من الاشكال.