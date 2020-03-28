في 24 ساعة.. ضبط 1995 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط 1995 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 282 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 86 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 6 دراجات نارية مخالفة، 31 مخالفة شروط الترخيص.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

في سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال حملة مكبرة من ضبط 1083 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 121 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 1084 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وضبط 222 قضية في مجال منع تداول النرجيلة.





كما أسفرت جهود الحملة عن غلق 312 مكان "نشاط تعليمي - تجمعات طلابية، مراكز للدروس الخاصة"، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 24 الجاري" 12143 مركزًا تعليميا.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





كانت أجهزة وزارة الداخلية قد وجهت في وقت سابق، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 170 متهما، وذلك على النحو التالي 23 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 10 طبنجات، 124 فردا محليًا، 385 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة أسلحة نارية، 199 قطعة سلاح أبيض.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 78611 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:





367 حكم جناية، 22796 حكم حبس جزئي، 4103 أحكام حبس مستأنف، 40292 غرامة، 11053 مخالفة.





وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 13 حادث سرقة متنوعة.





وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 226 قضية مخدرات بحوزة 244 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 12،147 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 99،705 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،296 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 440 جراما.





كما ضبطت كمية من مخدر الكيتامين وزنت 250 جراما، كمية من مخدر البودرة وزنت 70 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1،805 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 727 جراما، 5266 قرصا مخدرا.