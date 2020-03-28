تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

السبت 28/مارس/2020 - 12:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم السبت، 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 35408 حالة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قيدت السلطات الإيرانية، حركة التنقل بين المدن في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وحذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا في البلاد إذا استمرت حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية.

 

 وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1934 حالة وفاة حتى الآن بسبب فيروس كورونا، وارتفاع الإصابات إلى 24811 حالة.

 

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

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