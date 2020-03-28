الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.



كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية،حائل، القصيم والشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.



وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-42 كمساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كمساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذَّرت من شائعات تم ترويجها حول قدوم موجة برد خلال الأيام المقبلة.



وذكرت الهيئة، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها تابعت ما نشره بعض من هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام المقبلة؛ حيث تشير توقعاتنا إلى عدم صحة تلك المزاعم، وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق.



وحذَّرت الهيئة، في بيانها، من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي، من خلال تضليل المجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها المملكة والعالم، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات.



ودعت المواطنين إلى عدم تداولها، قائلة: وننبه وسائل الإعلام من استغلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى حقائق علمية، في الوقت الذي سنواصل على مدار الساعة، تزويد الجهات وأفراد المجتمع بكل المعلومات الأرصادية، من خلال جميع القنوات المتاحة.



كما تدعو الهيئة الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.