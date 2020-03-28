كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص في سوهاج

السبت 28/مارس/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر
نجحت مديرية أمن سوهاج في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج، وضبط مرتكبي الواقعة.

البداية كانت عندما تبلغ لمركز شرطة جرجا بسوهاج، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية القرعان دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات المركز لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلًا من: طرف أول عامل توفـى إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وطرف ثان 3 عاملين أحدهما مصاب برش خرطوش بالساق وأخر مصاب بكسر باليد والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وضبط الطرف الثاني وبحوزتهم "بندقية خرطوش عيار 12، وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار، فرد محلي الصنع".

وبسؤال والد المتوفي "عامل – مقيم بذات الناحية"، اتهم الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري تجاه نجله، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة، واتهم المصابين الطرف الأول بإحداث إصابتهما لذات السبب.

وأشارت تحريات مباحث المركز إلى عدم صحة ما قرره الثاني، وأن محدث إصابته والده المذكور عقب علمه بوفاة الطرف الأول.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت في وقت سابق من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.

وكشفت الأجهزة ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من "مواطنين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج" بقيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، سبق اتهامه فى قضية نصب" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على قروض بنكية.

 حيث حصل من المبلغين على مبلغ مالى قدره ( 50.000 خمسون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (80.000 ثمانون ألف جنيه) مقابل تسهيل إجراءات حصولهما على قرض من أحد البنوك مدعيًا نفوذه وعلاقاته بمسئولى البنك (على خلاف الحقيقة) إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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