وزارة الصحة: نعتمد على التكنولوجيا في مواجهة كورونا



ولفت إلى تطوع بعض الشباب من محافظة بورسعيد لتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في أماكن إقامتهم بدون أي مقابل، كاستجابة سريعة للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار " كلنا جبهة واحدة" والتي تدعو إلى تكاتف كافة الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا منهم على المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع جهود العاملين بالقطاع الطبي.

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، عن الخطة الاحترازية والوقائية للهيئة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تقوم على الاستباق والتحليل والمتابعة، لضمان منع أنتشار فيروس كورونا.وأشار السبكي إلى أن الخطة تهدف لمواجهة فيروس كورونا عن طريق منع التكدس وخفض معدلات الازدحام بين المرضى والطاقم الطبي، وتقليل الزيارات إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وحصرها في حالات الطوارئ والضرورة القصوى فقط، مع توفير أليات لتقديم الخدمات الطبية سواء بصورة إلكترونية أو من خلال الزيارات المنزلية.وأوضح السبكي أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تشمل منع زيارات المرضى بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، ووقف العمل بعيادات الأسنان والرمد لغير الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تفعيل الزيارات المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وحالات متابعة ما بعد العمليات الجراحية وتوفير خدمة حجز العرض على اللجان الطبية من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٤٤، وتعديل آلية العرض على اللجان الاستشارية باستخدام الوسائل الإلكترونية وإبلاغ النتيجة للمريض تليفونيًا.وتأتي تلك القرارات إلى جانب ما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيله خلال الأيام القليلة الماضية من خدمة حجز مواعيد الكشف في الوحدات والمراكز التابعة للهيئة فرع بورسعيد عبر الخط الساخن ١٥٣٤٤، وكذلك تسليم العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع الهيئة، مجانًا، في محل سكنهم.كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت عن تسليم العلاج الشهري لـ 30 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة من المسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، مجانًا في محل سكنهم، يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير التي تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا، وأشارت الهيئة أنه تم البدء في تسليم الأدوية لـ حوالي 200 منتفع.وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن هذه الخدمة المجانية تهدف إلى تقليل الكثافات العددية للمواطنين المترددين على العيادات والوحدات والمراكز الصحية المختلفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية والتي يتم صرف الأدوية المقررة لأصحاب الأمراض المزمنة من خلالها.وأوضح السبكي أنه تم التواصل تليفونيًا مع أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال بياناتهم المسجلة بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة بملفاتهم الطبية الإلكترونية والمسجل بها التشخيص الطبي والأدوية المقررة سواء أدوية لعلاج "الضغط أو السكر أو التصلب المتعدد"، أو غيرها من الأمراض المزمنة، والذين يبلغ عددهم حوالي 30ألف مريض، لتحديد موعد لتسليمهم أدويتهم المقررة في محل إقامتهم.وأشار السبكي إلى تطوع بعض أعضاء الفريق الطبي من العاملين بالوحدات والمراكز التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، لتوصيل الأدوية لأصحابها بدون أي مقابل مادي نظير ذلك، وخارج مواعيد عملهم الرسمية، وذلك حرصًا منهم على سلامة أصحاب هذه الأمراض لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، يأتي ذلك اتساقًا مع المبادرة التي أطلقها الفريق الطبي من العاملين بالهيئة بهاشتاج "خليك في بيتك" منذ 19 مارس الجاري والتي تدعو إلى إلتزام المواطنين في المنازل وخصوصَا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.