قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن تراخيص الأنشطة الحيوانية

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم السبت، باستمرار العمل بالتراخيص الصادرة عن قطاعات الوزارة، لكل الأنشطة الزراعية والحيوانية، التي انتهت مدتها خلال فترة الحظر.





وأكد في بيان صحفي، أنه نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا وحتى لا تتوقف الأنشطة الإنتاجية وأيضا تيسيرا على المواطنين.





وقال: إن التراخيص الحالية سوف تظل سارية حتى انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية لتجديدها دون الحضور للوزارة ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والوزارة لتقليل حركة المواطنين والتعامل المباشر حفاظا على حياتهم.



