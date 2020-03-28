"الإيسيسكو" تؤيد قرارات قمة مجموعة العشرين لمواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تأييدها للقرارات الرائدة والنتائج المثمرة للقمة الاستثنائية لقادة العشرين، التي دعت المملكة العربية السعودية إلى عقدها، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت "الإيسيسكو" - في بيان اليوم السبت - إنها تُساند التوجهات التي أعربت عنها هذه القمة للتصدى لهذه الجائحة الفتاكة، كما تهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عيد العزيز آل سعود، على نجاح هذه القمة التاريخية، وتؤكد استعدادها للمساهمة في تحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها، وتضع إمكاناتها الفنية وخبرتها المتخصصة رهن إشارة رئاسة القمة.

ودعت "الإيسيسكو"، الحكومات والجهات المختصة والمنظمات الدولية المعنية إلى دعم نتائج القمة الافتراضية التاريخية وتنسيق الجهود وتكثيف التدابير وتوحيد المساعي من أجل القضاء على هذه الجائحة والتخفيف من وطأة آثارها السلبية، وإيجاد الحلول المناسبة وتهيئة الوسائل الضرورية والأسباب اللازمة لاستعادة الممارسات الحياتية الطبيعية واستئناف تقديم الخدمات التربوية والعلمية والثقافية في أنسب الظروف.

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