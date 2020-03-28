القوى العاملة: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

السبت 28/مارس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
الفجر
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، إنه يتابع على مدار الساعة يوميا تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذي بدأ منذ أسبوع ، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.

وأكد الوزير: أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدًا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
وشدد على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس أب، والتي وصلت حتى الآن ما يقرب من 139 ألف استفسار معظمها شكاوى لا تخص العمالة غير المنتظمة، وإنما شكوى في بعض المصانع، والمصابون بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة التسجيل عبر الموقع مباشرة.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.

وأوضح الوزير كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

2- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

3- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

4-إملئ بيانات الاستمارة .

5- اضغط على إرسال .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى أمس، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

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