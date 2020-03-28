القوى العاملة: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، إنه يتابع على مدار الساعة يوميا تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذي بدأ منذ أسبوع ، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.





وأكد الوزير: أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدًا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.