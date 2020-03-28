فايلر يستقر على رحيل ثلاثي الأهلي

السبت 28/مارس/2020 - 12:10 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي


استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إعارة ثلاثي فريق الشباب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لعدم الحاجة لجهودهم في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن "فايلر" أبلغ لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بموافقته على إعارة الثلاثي محمد فخري، ومحمد عبد المنعم، وشادي رضوان لاعبي فريق الشباب بالنادي، حيث لا يحتاج لجهودهم خلال الموسم الجديد.

كما قرر "فايلر" الإبقاء على العربي بدر بعد تصعيده للفريق الأول عقب تألقه بشكل لافت للأنظار خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة النادي الأهلي تسويق اللاعبين الثلاثة خلال الفترة المقبلة، للحصول على عروض جيدة لهم لإعارته خلال سوق الانتقالات الصيفية للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي واستعادتهم بالمستقبل حال تألقهم.

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