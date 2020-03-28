الصين.. ووهان تبدأ في رفع الإغلاق تدريجيا

السبت 28/مارس/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
بدأت مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا، في رفع الإغلاق لمدة شهرين، بداية من اليوم السبت، من خلال إعادة تشغيل بعض خدمات المترو وإعادة فتح الحدود، مما سمح لبعض مظاهر الحياة الطبيعية بالعودة ولم شمل العائلات.

بعد قطعه عن بقية البلاد لمدة شهرين، فإن إعادة فتح مدينة ووهان، حيث تفشى الوباء لأول مرة في أواخر ديسمبر، يمثل نقطة تحول في مكافحة الصين للفيروس، على الرغم من انتشار العدوى منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 دولة، كما أوردت وكالة "رويترز".

ومن بين أولئك الذين كانوا في أول قطارات عالية السرعة سمح له بدخول المدينة، قوه ليانغكاي، طالب يبلغ من العمر 19 عامًا، امتدت فترة عمله لمدة شهر في شانجهاي إلى ثلاثة أشهر بسبب تقييد الحركة.

وقال "قوه" لـ"رويترز"، بعد أن استقبلته والدته في المحطة الرئيسية: "يسعدني جدا أن أرى أسرتي."

وأضاف: "أردنا العناق ولكن الآن فترة خاصة لذا لا يمكننا أن نعانق أو نتخذ أي إجراءات مثل هذه."

اتخذت السلطات إجراءات صارمة لمنع الناس من دخول أو مغادرة المدينة الصناعية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في وسط الصين. كانت الأسر محصورة في منازلهم. تم إغلاق خدمات الحافلات وسيارات الأجرة، ولم يُسمح سوى للمحلات الأساسية بالبقاء مفتوحة.

وقال تشانج يولون، 35 سنة، عائدًا إلى ووهان للعمل: "عتقد أن استئناف العمل يمثل نوعًا من الأمل. إنه يظهر على الأقل أن الصين منتصرة".

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إنه تم الإبلاغ عن 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الجمعة، وكلها تشمل ما يسمى بالحالات المستوردة.

وأضافت اللجنة، أن البر الرئيسي للصين لديه الآن 81394 حالة، مع ارتفاع عدد القتلى بنسبة 3 إلى 3295.

تمثل ووهان نحو 60٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، لكنها تراجعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وهي علامة على نجاح الإجراءات. وكانت أخر حالة مؤكدة للفيروس تم نقلها محليًا فى ووهان يوم الاثنين.

في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى العدوى المتصاعدة، تركز الصين على المخاطر التي تشكلها الحالات المستوردة - معظمهم من الصينيين العائدين إلى ديارهم.

اعتبارا من اليوم السبت، علقت الصين دخول الرعايا الأجانب الذين يحملون تأشيرات وتصاريح إقامة صينية سارية.

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