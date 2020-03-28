فيسبوك تضيف ميزات جديدة للبث المباشر بسبب فيروس كورونا





تعمل شركة فيسبوك على ميزات جديدة تسهل على الأشخاص الوصول إلى البث المباشر، حتى إذا لم يكن لديهم حساب على شبكة فيسبوك - Facebook، حيث تحاول الشركة في تلبية الزيادة في الطلب على الفيديو المباشر.





وستبدأ الشركة بالسماح لغير مستخدمي شبكة فيسبوك بمشاهدة البث المباشر من خلال الأجهزة المحمولة، وهو شيء لم يكن متاحًا إلا على أجهزة سطح المكتب فقط، الأن الميزة متاحة بالفعل لمستخدمي Android وسيتم طرحها لنظام iOS "في الأسابيع المقبلة".





وتضيف شركة فيسبوك أيضًا خيارات جديدة ستسمح لمُشاهدي البث المباشر بالوصول إلى أولئك الذين ليس لديهم هاتف ذكي أو الوصول إلى بيانات جوّال فعالة، وتسمى "شبكة الهاتف العامة بالتبديل"، وهي تتيح للأشخاص الاستماع إلى البث المباشر عبر رقم مجاني، على غرار الاتصال في مكالمة جماعية، وبالمثل ، يحصل Facebook Live على وضع "صوتي فقط" جديد حتى يتمكن المشاهدون من الاستماع دون مشاهدة الفيديو المصاحب.





كما يمكن أن تساعد الميزات الجديدة فيسبوك على التعامل مع الطفرة "غير المسبوقة" في الطلب على خدماتها في أعقاب وباء فيروس كورونا، وقالت الشركة إنها تكافح من أجل مواكبة حركة المرور، حيث يتجه المزيد والمزيد من المستخدمين إلى تطبيقات المراسلة الخاصة بها للبقاء على اتصال مع أحبائهم.







