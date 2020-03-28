أصيب بجلطة بعد خيانة شقيقه.. تعرف على السبب الحقيقي في وفاة جورج سيدهم

السبت 28/مارس/2020 - 05:41 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
أماني سلام
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توفي الفنان جورج سيدهم، صباح أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ ٨٢، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وتعرض "سيدهم"، لصدمة صعبة في حياته من شقيقة الأصغر الذي خانه وأخذ أموال الفرقة التي كان يعمل بها وهاجر إلى أمريكا بجميع الأموال.

وتلك الصدمة تسببت في إصابتة بجلطة شديدة ونُقل إلى أحد مستشفيات.

يشار إلي أن خيانة شقيق جورج سيدهم، له هي السببب في مرضه خلال سنوات الماضية، حيث أنه ظل على كرسي متحرك لإكثر من ٢٠ عام.

وقع سيدهم، الذي ظل رافضا للزواج ويراه نظاما فاشلا، في غرام الدكتورة ليندا وتزوجها بعد أن تجاوز الخمسين من عمره.

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