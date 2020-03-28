عمرو محمود ياسين يكشف لـ"الفجر الفني" عن موعد بدأ تصوير مسلسل ياسمين عبدالعزيز

السبت 28/مارس/2020 - 05:59 م
أرشيفية
أرشيفية
مصطفى فكيه
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يشارك السيناريست عمرو محمود ياسين، في السباق الرمضاني المقبل من خلال كتابة مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسيمن عبدالعزيز، وتم الانتهاء من تصوير بعض المشاهد، ولكن تم وقف تصوير المسلسل بسبب إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

وقال السيناريست "عمرو"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" بإنه لم يتنهي من كتابة باقي حلقات المسلسل، وأضاف بأنه يلتقي بفريق الإنتاج والعمل الليلة لتحديد ميعاد بدأ التصوير بعد الإجازة، حتي ينتهوا من تصوير باقي المشاهد المتبقية للحاق في الماراثون الرمضاني.

ويشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني لي" تغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وابرزهم ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، اخراج مصطفي فكري، وانتاج شركة سنيرجي.

وتدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج مسلسل "ونحب تانى ليه".

وفرض عمرو محمود ياسين اسمه كواحد من المؤلفين الموهوبين بالسنوات الماضية، حيث مسلسل "نصيبي وقسمتك" بأجزائه الثلاثة، التي تناول فيها العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، والتي لاقت نجاحا كبيرا مع الجمهور الذى تفاعل مع حلقات الثلاثة أجزاء من العمل، وعلى الرغم من أن كل جزء له طبيعة خاصة في موضوعاته، إلا أنه يناقشها بطريقة بسيطة ويختار القصص التي تكون محل اهتمام المشاهد.

ويستمر عمرو محمود ياسين في نفس الطريق، خلال مسلسل "ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز، حيث اختارت "ياسمين" لرغبتها في تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق في "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التي يقابلها المرء في حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه.

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