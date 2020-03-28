طرح برومو مسلسل "سلطانة المعز" رمضان 2020 لـ غادة عبدالرازق



واستحوذت غادة على جميع مشاهد البرومو الأول للمسلسل فلم يظهر معها أحد من النجوم المشاركين بالعمل، كما يتضح بأنها تسترجع بعض الذكريات التي مرت بها وتركت لديها أثرا.



وفي سياق مختلف، كانت أعلنت الفنانة عبد الرازق استجابتها لتحدي "الخير"، الذي نقله لها الفنان أحمد السقا، من أجل التكفل بأسر الأشخاص المُصابين بفيروس كورونا المستجد، ولا يملكون من المال الذي يكفيهم للعلاج.



وأعربت غادة عبد الرازق في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، أنها ترحب بتحدي السقا، قائلة: "انا وصلي تحدي من صاحبي وحبيبي أحمد السقا، وأنا كمان هاتكفل بـ100 أسرة وربنا يعدي الغُمة دي على خير، وإحنا شعب جامد طول عمره وديمًا أقوياء بإيماننا وبربنا".



واختتمت عبد الرازق الفيديو بنقلها التحدي لغيرها من الفنانين قائلة: "أنا بنقل التحدي دا لفيفي عبدو، وهند صبري ونيللي كريم، وربنا يجمعنا دائمًا في الخير".



ومن المقرر عرض المسلسل على شاشة النهار، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.



حيث نشرت برومو الأول الخاص بالمسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وعلقت على الفيديو قائلة: “مسلسل سلطانة المعز، رمضان 2020 إن شاء الله".