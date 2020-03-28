تعرف على أبرز الهدافين بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني



شهدت منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، تألق عدد كبير من اللاعبين هذا الموسم، واللذين كان لهم دور هام في الصراع الشرس الذي تشهده تلك المجموعة، التي لم تفصح عن بطلها حتى الآن.



ويستعرض "الفجر الرياضي" أفضل المهاجمين في المجموعة الأولى، اللذين لفتوا إليهم الأنظار، وكان لهم دور بارز في دخول فرقهم دائرة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.



1- عمرو عزت



يعداللاعب عمرو عزت، مهاجم البنك الأهلي، أبرز لاعبي المجموعة الأولى، بعد تألقه بشكل لافت للنظر، وتصدره لقائمة هدافي المجموعة، حيث نجح في إحراز 7 أهداف، حتى قرار الايقاف، إذ سجل في الدور الأول، هدف في لقاء الإعلاميين، بالجولة الأولى، الذي إنتهى بالتعادل 1-1، كما أحرز هدفين في لقاء بني سويف بالجولة الرابعة، والذي إنتهى بفوز البنك 3-1، وهدفين في لقاء الألومنيوم، بالجولة الخامسة، والذي إنتهى بفوز البنك 2-1، وهدف في لقاء بترول أسيوط بختام الدور الأول، والذي إنتهى بفوز البنك الأهلي 2-0، ليصبح إجمالي أهداف اللاعب في الدور الأول، 6 أهداف، كما أحرز عمرو عزت، هدف خلال الدور الثاني، كان في لقاء الفيوم بالجولة الثالثة، والذي إنتهى بفوز البنك 1-0.



2- محمود عبد العاطي



ياتي محمود عبد العاطي، مهاجم بني سويف ثاني أبرز اللاعبين بالمجموعة الأولى، بعد تألقه مع فريق الرجاء واحرازه 3 أهداف، ثم انضمامه لبنى سويف في انتقالات يناير، ليسجل مع فريق بني سويف 4 أهداف، والي جاءت كالتالي هدفين أمام فريق بترول أسيوط والذي انتهى بفوز بني سويف برباعية نظيفة، وهدف أمام نادي سوهاج ، وهدف في لقاء المنيا الذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.



3- كريم أشرف



وياتي كريم أشرف، مهاجم بني سويف، ثالث أبرز اللاعبين بالمجموعة الأولى هذا الموسم، من، بعد تألقه مع فريق بني سويف، وتسجيل ل6 أهداف، كانت كفيلة بقيادة الفريق لصدارة المجموعة الأولى، متساويا مع فريق نادي البنك الأهلي برصيد35 نقطة.



واحرز كريم أشرف 3 أهداف خلال منافسات الدور الاول، بعد أن أحرز هدف الفوز لفريقه أمام نادي سوهاج، وهدف أمام الإعلاميين، بالجولة السادسة من عمر المسابقة، والذي تمكن فريق بني سويف من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم أحرز هدف في مرمي طهطا، في ختام منافسات الدور الاول والد ذي انتهى بفوز بني سويف بهدفين دون رد.

وفي الدور الثاني تمكن كريم أشرف من احراز 3 أهداف ليصل رصيده ل6 أهداف بعد أن أحرز هدف في مرمي المنيا والتي فصل التعادل الايجابي نتيجتها بهدفين لكل فريق، ثم تمكن من احراز هدفين في مرمي بترول أسيوط الذي انتهى بفوز بني سويف برباعية نظيفة.



4- مصطفى شلبي



من أبرز الهدافين بالمجموعة الأولى، هو مصطفى شلبي لاعب نادي بترول أسيوط، الذي تألق بشكل لافت للنظر لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات بدنية وفنية، تجعله محط أنظار كثير من الأندية الموسم المقبل، حيث أحرز اللاعب 5 أهداف

أحرز 3 أهداف خلال منافسات الدور الاول، وهدفين بالدور الثاني، حيث سجل هدفين في مرمي ديروط الذي انتهى بفوز البترول بثنائية مقابل هدف، بالجولة الثامنة، وتمكن من احراز هدف في لقاء التليفونات، الذي إنتهى بفوز البترول 2-1 بالجولة العاشرة، ثم تمكن من احراز هدف في مرمي طهطا بمستهل الدور الثاني، والذي إنتهى بفوز البترول بهدفين مقابل هدف، واحرز هدف الفوز في لقاء المنيا، بالجولة الرابعة التي شهد فوز البترول بهدف نظيف.



5- اسلام صلاح



إسلام صلاح الشهير ب "سولاري" لاعب نادي البنك الأهلي، يعد أبرز الهدافين هذا الموسم لاسيما وانه يلعب بمركز الظهير، وليس مهاجم صريح ورغم ذلك تمكن من احراز 5 أهداف، حيث يمتاز بالمهارة والسرعة، ودقة تصويباته، ليتمكن اللاعب من احراز 3 أهداف مؤثرة لفريقه خلال الدور الأول، أمام ديروط بالجولة الثانية، والتي نجح البنك في تحقيق الفوز بها بثلاثية نظيفة، وهدف الفوز في لقاء الفيوم بالجولة الثالثة، وهدف الفوز في لقاء بني سويف بالجولة العاشرة، وفي الدور الثاني أحرز سولاري، هدفين، منهما هدف في لقاء ديروط الذي إنتهى بفوز البنك بثنائية نظيفة ، بالجولة الثانية، وهدف التعادل في لقاء التليفونات بالجولة الرابعة.



وجاء ترتيب الهدافين من المركز السادس الي المركز السابع عشر كما يلي:



1- محمد عبد السميع (سوهاج) 4 اهداف

2- عمرو الفيومي (الفيوم) 4 اهداف

3- عمرو عثمان (المنيا) 4 اهداف

4- محمد مصطفى ميدو (البنك الأهلي) 3 اهداف

5- محمود نجاح (الألومنيوم)3 اهداف

6- محمد عبد الحميد ميدو (الألومنيوم) 3 اهداف

7- أغاثون ميلاد (الألومنيوم) 3 اهداف

8- إبراهيم حسن (شبان قنا) 3 اهداف

9- شهاب شفيق (شبان قنا) 3اهداف

10- إيهاب فؤاد (بترول أسيوط) 3 اهداف

11- مصطفى عبد الرحيم كشري (التليفونات) 3 اهداف

12- محمود عبده (التليفونات) 3اهداف

13- محمد أسامة (الإعلاميين) 3 اهداف

14- مهدي صبحي (الإعلاميين) 3اهداف

15- أحمد ماهر (طهطا) 3اهداف

16- حماده زيدان (ديروط) 3اهداف

17- إبراهيم سعيد (ديروط) 3اهداف