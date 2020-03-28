أحمد الشيخ: انتقاد اللاعب حق مشروع للجمهور ولكن!

السبت 28/مارس/2020 - 05:40 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
علي نبوي
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قال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه من حق أي مشجع أو متفرج أن يوجه الانتقاد لأي لاعب، لكنه عليه أن يكون بعيدًا عن سب الأهل.

وأضاف في فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"من حق أي شخص انتقاد أي لاعب، فهو حق مشروع لأي حد من الجمهور".

وتابع :"الفكرة كلها تكمن في طريقة الأسلوب والكلام، هل هذا الانتقاد لكي يكون اللاعب جيدًا أم أنه لأنك تكره هذا اللاعب".

وواصل :"لا بد أن يكون النقد بناء بعيدًا عن الوقوع في الخطأ في اللاعب نفسه أو في أهله".

وأتم :"لا أحد في العالم يتحمل أن يقوم أي شخص أخر بسبه أو ارتكاب أخطاء تجاهه".

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