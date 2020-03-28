بعد تقسيم صرف المعاشات على أيام.. تعرف على موعدك والطريقة

حِزمة من الإجراءات الجديدة أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بعد اجتماع بين الوزيرة نيفين القباج ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ووزارة التضامن، للتيسير على المواطنين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.



جاءت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، لصالح أصحاب المعاشات؛ وذلك لمنع التكدس في منافذ الصرف، حفاظًا على حياة وأرواح المواطنين، وتجنبًا لنقل العدوى، وذلك بناءً على خطة قدمها رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر إبريل.



وكشفت الوزارة عن أن مبالغ التأمينات التي تُصرف شهريًا تلغ نحو 4350 منفذًا، بالإضافة إلى مكاتب البريد، وماكينات الصرف الآلي ATM، والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف.



وفي إجراء جديد، تيسيرًا على المواطنين، كشفت وزيرة التضامن، عن السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط، التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر، دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة.



وأعدت الوزارة إجراءاتها الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين، بالإضافة إلى توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة، من قفازات وأقنعة طبية، وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.





ونستعرض في عدة نقاط، الخطة التي تقسم صرف المعاشات علي أيام متفرقة:





- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات، ومكاتب البريد، وماكينات الصرف، خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافق ( 1,2,4) من شهر إبريل.

- أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف، فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر إبريل.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 إبريل، واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل.

- يكون الصرف متاحًا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.