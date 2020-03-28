لافتة إنسانية من نيمار للمساعدة على محاربة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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انضم مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، إلى حملة تبرعات بسلات تحتوي على غذاء ومنتجات نظافة لمساعدة الأسر التي تعيش في أحياء الصفيح بمدينة ساو باولو، وهي واحدة من أكثر المناطق عرضة للخطر أمام وباء كورونا المستجد.

قال نجم "السيليساو" عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "التضامن يجب أن يكون أكثر عدوى من الفيروس".

وتعد ساو باولو هي المنطقة الأكثر تضرراً في البرازيل من فيروس كورونا، حيث سجلت 68 من أصل 92 وفاة في البلاد، و 1223 من حوالي 3500 إصابة تم رصدها في شهر واحد فقط، وفقاً لحصيلة وزارة الصحة التي صدرت أمس الجمعة.

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