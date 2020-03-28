شاهد.. تشميع "كافيه" بالنزهة لمخالفته قرار الغلق (صور)

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بإغلاق كافة المقاهي والكافتيريات وكل ما يقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، عادا الصيدليات ومراكز الأغذية، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد.





وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، وفقا لبيان صحفي اليوم السبت، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع، كافية يُقدم المأكولات والمشروبات الساخنة والعصائر بـ9 شارع سيد زكريا بالشيراتون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحبه.





وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وكإجراء وقائى واحترازى ومنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا





ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق جميع المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.





وأكد محافظ القاهرة، أن صحة المواطنين، تقع على رأس أولويات الدولة، وأن المحافظة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع ما تبذله الدولة من جهود حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.





وأصدر "عبدالعال" قرارا بتوقيع غرامة مالية للمنشآت المخالفية وقدرها 10 آلاف جنيه عليها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.





وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى أمس، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأشار إلى تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.





ونفى مًجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



