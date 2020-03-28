تعرف على وعد أحمد الشيخ لجماهير الأهلي

وعد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء بالعودة لمستواه الذي كان عليه قبل الانضمام للنادي الأحمر.



وقال الشيخ في فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"إن شاء الله سأستعيد مستواي الذي كنت عليه في مصر المقاصة".



وأضاف :"سأبذل قصارى جهدي لاستعادة مستواي وأفضل إن شاء الله، واعدًا جمهور الأهلي بذلك".



والجدير بالذكر أن أحمد الشيخ شارك مع الأهلي في ١٦ مباراة نجح خلالهم في إحراز ٥ أهداف.