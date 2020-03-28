أول صدام بين الأهلي وفايلر

السبت 28/مارس/2020 - 05:45 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
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تلوح في الأفق أزمة كبرى بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، ومسئولي القلعة الحمراء. 

 

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على الاستغناء عن خدمات المهاجم مروان محسن، مع نهاية الموسم الجاري، بعد تراجع مستواه بشكل غريب.

 

بينما أبدى فايلر، المدير الفني السويسري للفريق الأحمر رغبته في استمرار اللاعب، رافضا الاستغناء عن خدمات مروان محسن رغم اهتزاز مستواه مع الأهلي.

 

وكان مروان محسن قد نفى ما تردد في الأونة الأخيرة حول فتح إدارة النادي باب المفاوضات معه لتجديد تعاقده.

 

وانضم مروان محسن لصفوف الأهلي في صيف 2016 قادماً من الاسماعيلي.

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