نجم برشلونة يرفض الاستمرار ويحدد وجهته المقبلة

السبت 28/مارس/2020 - 05:47 م
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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حدد  واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل كوتينيو إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ولكن نادي بايرن ميونخ رفض فكرة شراء عقد اللاعب بشكل نهائي وقرر عودته إلى صفوف نادي برشلونة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كوتينيو تلقى عرض من نادي إنتر ميلان وعرض أخر من نادي باريس سان جيرمان ولكنه رفض العرضين.

وكشفت الصحيفة أن كوتينيو يفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى وسط اهتمام العديد من الأندية بضمه مثل ليفربول وتشيلسي.

وقد شارك فيليبي كوتينيو في 32 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

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كوتينيو بوابة الفجر برشلونة الفجر

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