وفاة زوج الفنانة أمال رمزي عن عمر يناهز 69 عامأ

توفي منذ قليل اللواء محسن عشماوي، بالقوات المسلحة زوج الفنانة الكبيرة امال رمزي عن عمر ناهز 69 عامأ وذلك بمستشفي العسكري بكوبري القبة.





وفي تصريحات صحفية قالت الفنانة أمال رمزي نظرا لظروف البلاد الحاليه تقرر تلقي الغاء مراسم العزاء

بناء على قرار مجلس الوزراء ونظرا لإجراءات الحماية من فيروس كورونا.





اللواء محسن محمد العشماوي خريج الدفعة 57 حربية.. من أبطال السرية الأولى الكتيبة “73 صاعقة”.. أول كتيبة قاتلت في ثغرة الدفرسوار أهم عملياته.



